AK Parti milletvekili adayları tam liste! İşte Ak Parti'nin il il milletvekili adayları Partilerin il il milletvekili aday listeleri seçmenler tarafından merak ediliyor. İşte Ak Parti'nin il il milletvekili listesi..

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi için sandık başına gidiyor.

Bugün sabah 08:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 17:00'a kadar devam edecek. Milyonlarca vatandaş oylarını kullanmak için sandığa gidiyor.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının ve 28. Dönem Milletvekillerinin belirleneceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışıyor.

Vatandaşların seçimle alakalı merak ettikleri konular arasında partilerin milletvekili adayları geliyor.

En çok merak edilenler arasında ise Ak Parti'nin il il milletvekilleri listesi yer alıyor. İşte Ak Parti'nin milletvekili adayları tam listesi..