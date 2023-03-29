Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! İşte 29 Mart benzin, motorin ve LPG fiyatları… Dün benzine gelen zam sonrasında akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 29 Mart Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Son olarak dün itibarıyla geçerli olmak üzere benzin grubuna 80 kuruşluk zam geldi. Güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başladı. Peki 29 Mart 2023 Çarşamba günü benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları… İstanbul 29 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 20,45 TL Benzin litre fiyatı 21,36 TL LPG litre fiyatı 12,07 TL Ankara 29 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 20,85 TL Benzin litre fiyatı 21,73 TL LPG litre fiyatı 12,26 TL İzmir 29 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 20,01 TL Benzin litre fiyatı 21,73 TL LPG litre fiyatı 11,95 TL