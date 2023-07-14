AKARYAKITTA BÜYÜK ZAM | Benzine zam mı geliyor? 14 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıtta son 1 ayda 5. zam geliyor. Pompa fiyatları bir kez daha yükselecek. Araç sahipleri için yakıt fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki benzine zam mı gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Son olarak 12 Temmuz 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG grubuna KDV zammı gelmişti.

Yeni zam kapıda! Araç sahipleri gelen zam haberiyle benzin istasyonlarına koşacak. Peki benzine ne kadar zam geliyor? 14 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Benzine zam yolda!

Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1 lira 32 kuruş zam gelecek.

İstanbul 14 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,31 TL

Benzin litre fiyatı 26,62 TL

LPG litre fiyatı 11,29 TL

Ankara 14 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,87 TL

Benzin litre fiyatı 27,17 TL

LPG litre fiyatı 11,21 TL

İzmir 14 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,98 TL

Benzin litre fiyatı 27,16 TL

LPG litre fiyatı 10,93 TL