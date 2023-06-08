AKARYAKITTA ÇİFTE ZAM | Benzin ve mazota zam mı geliyor? 8 Haziran benzin, motorin ve LPG fiyatları Akaryakıtta bir kez daha fiyatlar değişiyor. Dün gelen mazot zammının ardından araç sahipleri bir kez daha üzülecek. Peki Benzin ve mazota zam mı geliyor? 8 Haziran 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Son olarak dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 42 kuruş zam geldi. Mazot zammı pompa fiyatlarına yansırken araç sahiplerini üzen bir haber daha geldi. Akaryakıtta çifte zam yolda… Peki Benzin ve mazota zam mı geliyor? 8 Haziran 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine zam yolda! Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre bu gece itibarıyla benzin grubuna 2 lira 35 kuruş, motorin grubuna 1 lira 25 kuruş zam gelecek. İstanbul 8 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 20,74 TL Benzin litre fiyatı 21,23 TL LPG litre fiyatı 10,64 TL Ankara 8 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 21,13 TL Benzin litre fiyatı 21,58 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL İzmir 8 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 21,24 TL Benzin litre fiyatı 21,59 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL