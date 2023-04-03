Akaryakıtta dev indirim! 3 Nisan Pazartesi benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL olacak? Akaryakıtta dev indirim geliyor. Haberi duyan vatandaşlar, yakıt doldurmak için harekete geçti. Peki akaryakıtta ne kadar indirim olacak? 3 Nisan Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Son olarak dün itibarıyla geçerli olmak üzere benzin grubuna 80 kuruşluk zam geldi. Güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başladı.

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. LPG’ye büyük zam geliyor. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

LPG'ye dev indirim!

Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz (LPG) grubuna 2 lira 12 kuruşluk indirim gelecek.

İstanbul 3 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 20,45 TL

Benzin litre fiyatı 21,36 TL

LPG litre fiyatı 12,07 TL

Ankara 3 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 20,85 TL

Benzin litre fiyatı 21,73 TL

LPG litre fiyatı 12,26 TL

İzmir 3 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 20,01 TL

Benzin litre fiyatı 21,73 TL

LPG litre fiyatı 11,95 TL