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AKARYAKITTA DEV ZAM | LPG’ye zam mı geliyor? 4 Eylül benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Abone Olun

AKARYAKITTA DEV ZAM | LPG’ye zam mı geliyor? 4 Eylül benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Araç sahiplerini üzen haber geldi. Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Güncel fiyatlar ise merak konusu. Peki, LPG’ye zam mı geliyor? 4 Eylül akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

ensonhaber.com Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Son olarak 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 99 kuruş indirim gelmişti. Benzine gelen indirimin ardından araç sahiplerini üzen haber geldi. Akaryakıt fiyatlarında dev zam yolda! Peki, LPG’ye zam mı gelecek? 4 Eylül benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler… LPG'ye zam yolda! Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre bu gece itibarıyla geçerli olmak üzere otogaz grubuna 1 lira 31 kuruş zam gelecek. İstanbul 4 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 37,87 TL Benzin litre fiyatı 36,75 TL LPG litre fiyatı 15,93 TL Ankara 4 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 38,45 TL Benzin litre fiyatı 37,35 TL LPG litre fiyatı 16,29 TL İzmir 4 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 38,64 TL Benzin litre fiyatı 37,47 TL LPG litre fiyatı 16,00 TL

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