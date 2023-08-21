AKARYAKITTA DEV ZAM | Mazota zam mı geliyor? 21 Ağustos benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Geçtiğimiz günlerde indirim haberiyle sevinen vatandaşlar hayal kırıklığına uğrayacak. Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Peki, mazota zam mı geliyor? 21 Ağustos Pazartesi benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL oldu? İşte fiyatlar...

ensonhaber.com Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Son olarak 18 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 52 kuruş indirim gelmişti. Mazota gelen indirimin ardından vatandaşları üzen haber geldi. Motorin fiyatları bir kez daha değişiyor. Peki, mazota zam mı geliyor? 21 Ağustos Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler... Mazota zam yolda! Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre motorin grubuna bu gece itibarıyla 1 lira zam gelecek. İstanbul 21 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 36,81 TL Benzin litre fiyatı 37,67 TL LPG litre fiyatı 15,93 TL Ankara 21 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 37,36 TL Benzin litre fiyatı 38,28 TL LPG litre fiyatı 16,29 TL İzmir 21 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 37,53 TL Benzin litre fiyatı 38,35 TL LPG litre fiyatı 16,00 TL