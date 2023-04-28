Akaryakıtta fiyatlar değişiyor: Benzine indirim yolda! 28 Nisan benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişiyor. Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Benzine indirim mi gelecek, ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Nisan Cuma benzin, motorin, LPG fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Son olarak 25 Nisan 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 47 kuruşluk indirim gelmişti. Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Benzine indirim yolda. Peki benzine ne kadar ve ne zaman indirim gelecek? Gelen indirim müjdesinin ardından güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başladı. İşte 28 nisan Cuma benzin, motorin ve LPG fiyatları… İstanbul 28 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 19,69 TL Benzin litre fiyatı 21,25 TL LPG litre fiyatı 10,64 TL Ankara 28 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 20,03 TL Benzin litre fiyatı 21,61 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL İzmir 28 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 20,11 TL Benzin litre fiyatı 21,59 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL