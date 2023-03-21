Akaryakıtta fiyatlar değişti: Mazota zam geldi! İşte 21 Mart benzin, motorin ve LPG fiyatları... Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Mazota zam geldi. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 21 Mart 2023 Salı günü benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar oldu? İşte yakıt fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. 17 Mart 2023 Salı günü itibarıyla geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti. Araç sahiplerini üzen haber geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 81 kuruşluk zam geldi. Araç sahipleri mazota gelen zammın ardından güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 21 Mart Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları… İstanbul 21 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 20,45 TL Benzin litre fiyatı 20,48 TL LPG litre fiyatı 12,07 TL Ankara 21 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 20,85 TL Benzin litre fiyatı 20,88 TL LPG litre fiyatı 12,26 TL İzmir 21 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 20,01 TL Benzin litre fiyatı 20,76 TL LPG litre fiyatı 11,95 TL