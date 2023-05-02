Akaryakıtta peş peşe indirim! Mazota indirim yolda... İşte 2 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Mazota indirim mi gelecek, ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Son olarak 29 Nisan 2023 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 90 kuruşluk indirim gelmişti.

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Bu kez motorine indirim yolda? Peki motorine ne zaman ve ne kadar indirim gelecek?

Sık sık değişen akaryakıt fiyatları ile birlikte güncel akaryakıt fiyatları da merak ediliyor. İşte 2 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Motorine indirim yolda!

Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre 3 Mayıs 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 59 kuruşluk indirim gelecek.

İstanbul 2 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 19,69 TL

Benzin litre fiyatı 20,37 TL

LPG litre fiyatı 10,64 TL

Ankara 2 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 20,03 TL

Benzin litre fiyatı 20,72 TL

LPG litre fiyatı 10,39 TL

İzmir 2 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 20,11 TL

Benzin litre fiyatı 20,68 TL

LPG litre fiyatı 10,39 TL