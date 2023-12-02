Akaryakıtta yeni zam! Araç sahipleri için fiyatlar dur durak bilmiyor… Dolar kurundan etkilenen akaryakıta yine zam geldi. Zamların ardı arkası kesilmeyen akaryakıtta son durum ne? Yeni bir zam yapıldı mı? İndirim olacak mı? İşte cevaplar…

ensonhaber.com

Akaryakıt’ta bezin ve motorin fiyat listeleri güncellendi. Piyasada 84 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petol OPEC+ toplatısında alınan kararlara rağmen kazançlarının br kısmını sildi. Brent petrol bu kararından sonra 78,88 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

OPEC+ ülkesi üyeler yapılan toplantıda gönüllü üretim kısıntılarını 2024’ün 1. Çeyreğinin sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Üye ülkeler petrol üretimlerini ne kadar kısacak?

Suudi Arabistan: Suudi Arabistan günlük 1 milyon varillik üretim kısıntısını 2024 Mart sonuna kadar uzattı. Suudi Arabistan'ın günlük üretimi 9 milyon varil civarında olacak.

Rusya: 2 milyon varilden fazla olan gönüllü petrol üretim kesintilerinin kış aylarındaki düşük talebi karşılamaya yardımcı olacağını duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ilk çeyrekte Rusya'nın ilave petrol azaltımının 500,000 varil/gün olacağını, Suudi Arabistan'ın arzı 1 milyon varil/gün azaltacağını ve diğer ülkelerin de 700,000 varil/gün ilave azaltıma katkıda bulunacağını söyledi.

Kazakistan: 2024 yılının ilk çeyreğinde petrol üretimini günlük 82.000 varil daha azaltacaklar. Aynı zamanda söz konusu kesinti, Nisan 2023'te açıklanan ve Aralık 2024 sonuna kadar devam edecek olan 78.000 varillik gönüllü kesintiye ek olarak uygulanacak.

Böylelikle Kazakistan'ın üretimi Mart 2024 sonuna kadar 1.468 milyon varil/gün olacak.

Umman: Ocak ayından itibaren Mart sonuna kadar günlük üretimini gönüllü olarak 42 bin varil azaltacak.

Kuveyt: Günlük üretimini Ocak'tan Mart sonuna kadar 135 bin varil kısacak.

Cezayir: Şu anda uygulamakta olduğu 48 bin varil/günlük üretim kısıntısına ek olarak, Ocak ayından Mart sonuna kadar üretimini günlük 51 bin varil daha azaltacak.

Benzin ve Motorin fiyatlarında zam olacak mı?

Benzin ve motorin fiyatları için şu anlık yeni bir zam veya indirim bulunmuyor. Pompa fiyatlarının il il ve bayi bayi farklılık gösterdiği fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde;