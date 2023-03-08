AKFEN halka arz ne zaman? AKFEN hisse fiyatı ne kadar? AKFEN halka arz hangi bankalarda var? AKFEN'in borsaya gireceği haberi sonrası vatandaşlar merak ettiklerini araştırmaya başladı. İşte AKFEN hakkında merak edilenler..

Borsaya girmeye hazırlanan Akfen hakkında araştırmalar hız kazandı. Akfen halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak uyandırdı. Borsa ile ilgilenen vatandaşlar halka arz olacağı açıklanan Akfen hakkında merak ettiklerinin arama motorlarında araştırmaya başladı. Bilindiği üzere Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay gördü. Akfen Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı için talep toplama tarihleri 8, 9 ve 10 Mart tarihleri olarak açıklandı. Akfen halka arz tarihleri Akfen halka arz tarihi 8, 9 ve 10 Mart olarak açıklandı. Akfen hisse fiyatı ne kadar? Akfen hisse fiyatı 9,80 TL olacak. Akfen hisse kodu nedir? Akfen hisse kodu #AKFYE olarak belirlendi Akfen halka arz hangi bankalarda var? A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alan Menkul Değerler A.Ş. Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. DenizBank A.Ş. Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş. Piramit Menkul Değerler A.Ş. QNB Finans Yatırım Menkul Değerler QNB Finansbank A.Ş. Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tera Menkul Değerler A.Ş. Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.