Akıllı telefonlara zam mı geliyor? Resmi Gazete'de yayınlandı! Akıllı telefon fiyatları ne kadar olacak? Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni karara göre akıllı telefonlara zam yapılacak. 28 Mart itibariyle geçerli olması beklenen karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki akıllı telefon fiyatları ne kadar olacak?

Cep telefonlarına zam gelip gelmeyeceği gelişmeler sonrası merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılında yürürlüğe giren akıllı telefonlar için gözetim uygulaması geçtiğimiz ay itibariyle değişim göstermişti. Resmi Gazete’de yayımlanan ve yeni alınan karara göre 28 Mart tarihinden itibaren akıllı telefonlara zam gelecek.

Akıllı telefonlara ne kadar zam gelecek?

Telefonlarda adet başına birim gümrük kıymetinin 200 dolardan 350 dolara yükseltildiği biliniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından getirilmiş olan ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme gerçekleşti.

Düzenleme geçen ay Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 28 Mart 2023 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak.

Akıllı telefon fiyatlarına yapılacak zam miktarı da merak ediliyor. Fiyatlara minimum 2500 TL zam geleceği tahmin edilmekte. Yeni düzenleme ile beraber ithal edilen ve vergisiz fiyatı 3.800 TL (yani 201 dolar) olduğu bilinen bir telefonun fiyatı 28 Mart sonrası en az 2.500 TL oranında zamlanmış olacak.

Ayrıca vergisiz fiyatı yaklaşık 3.800 TL olan telefondan alınan vergiler sonrası nihai fiyat 7.500 TL olmuş oluyor. Yeni uygulama ile beraber gümrük fiyatı 3.800 TL olan telefon için yaklaşık 350 dolar vergilendirme yapılacak. Böylece bu fiyattaki bir telefonun satış fiyatı 10.200 TL civarında olmuş olacak.