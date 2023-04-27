Akkuyu nükleer santral nerede? İşte nükleer santral olan ülkeler... Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Santrali bugün açılıyor. Toplamda 4 üniteden oluşan santralin nerede bulunduğu merak ediliyor. Peki Akkuyu Nükleer Santrali nerede, hangi ilde ve ilçede? Nükleer Santrali olan ülkeler hangileri? İşte merak edilenler…

Türkiye için büyük bir öneme sahip olan, milyonların heyecanla beklediği Akkuyu Nükleer Santrali için nefesler tutuldu.

Ülkemizin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali, tam kapasiteyle çalıştığında elektrik ihtiyacının %10’unu karşılayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Akkuyu Nükleer Santrali için geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaptı:

"Tesis büyük oranda tamamladı" diyen Bakan Dönmez, "Bir tesiste 4 nükleer santral olacak aslında. 4 nükleer santral devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Yani tüm İstanbul'un elektriğini burada üreteceğiz"

68 yıllık serüvende sona gelinmesiyle ülkenin ilk nükleer santralinin nerede olduğu merak ediliyor. Türkiye dışında hangi ülkede nükleer santral olduğu araştırılıyor.

Peki Akkuyu Nükleer Santrali nerede, hangi ilde ve ilçede? Hangi ülkelerde kaç nükleer santral var? İşte merak edilenler…

Akkuyu Nükleer Santral nerede?

Akkuyu Nükleer Santrali Mersin’in Gülnar ilçesi’nde Akkuyu bölgesinde kuruldu. En yakın yerleşim merkezi Büyükeceli beldesidir. Çitlerle çevrili toplam alan 986 hektar, santralin inşaat sahası 225 hektardır. Arazi, etraftaki bölgelerden 200 metreye ulaşan dağlarla ayrılır, 4.5 km'lik bir asfalt yolla D-400'e bağlanır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene online katılacak

Bugün gerçekleşecek olan Akkuyu Nükleer Santrali açılışının törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online olarak katılacağı duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Akkuyu Nükleer Santrali açılış törenine online katılacağı bildirildi.

Nükleer santral olan ülkeler