Aklınızın ucundan geçmez! Kot pantolonlardaki küçük cepler ve metal parçalar hangi amaçla üretildi? Kot pantolonlarda bulunan küçük cep ve metal parçaların ne işe yaradığı internette sıklıkla araştırılıyor. Peki bu küçük cepler ve metal parçalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen soruların yanıtı..

Kot pantolonlarda bulunan küçük cepler ve metal parçaların hangi amaçla üretildiğini biliyor muydunuz?

Birçok kişi tarafından merak edilen bu sorunun yanıtını sizler için inceledik.

Kot pantolonlarda bulunan metal parçalara perçin ismi verilmektedir. Bu perçinlerin amacı ise pantolonu daha uzun süre eskimeden kullanmanızı sağlamaktır.

Perçinler pantolonların en çok aşındığı ve ayrıldığı bölgelere kumaşı daha uzun süre bir arada tutması için yerleştirilirler.

Kot pantolonların cep kısmında bulunan küçük cepler, kot pantolonların ilk üretildiği yıllarda kullanılan cep saatlerini koymak için tasarlanmıştır.

Fakat zaman içerisinde cep saatlerinin kullanımının azalmasının ardından bu cepler günümüzde çakmak ve bozuk para, tarzı küçük şeylerin saklanması için kullanılır hale gelmiştir.