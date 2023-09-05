Aklovir krem nedir, ne işe yarar? Aklovir nereye sürülür? Aklovir fiyatı 2023! Aklovir krem hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler kullanım alanı, etkileri ve fiyatını araştırıyor. İşte Aklovir krem bilgileri...

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İlaç ve kremlerin ne işe yaradığını öğrenmek için prospektüsleri okunabilir. Günümüzde arama motorlarında da sıkça araştırma yapılmaktadır.

Uçuk denilince akla gelen ilk kremlerden olan Aklovir, eczanelerde satılıyor.

Aklovir kremin ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığı da sıklıkla merak ediliyor.

Uçuk, zona ve iltihaplı yaralar görülmesi durumunda reçete edilen Aklovir, antiviral bir ilaçtır.

Peki, Aklovir krem nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Aklovir krem ne kadar? İşte bilgiler...

Aklovir ne işe yarar?

Aklovir krem, enfeksiyonlu deri hastalıklarının tedavisinde önerilir.

Uçuk, suçiçeği ve zona hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Genellikle ilerlemiş AIDS hastalığında veya kemik iliği naklini takiben ciddi bağışıklık sistemi yetersizliği olan hastaların tedavisinde kullanılır.

Aklovir krem nasıl sürülür?

Günde 4-5 kez belirli aralıklarla kuru ve temiz cilde sürülür.

Aklovir krem fiyatı 2023

2023 yılında Aklovir kremin fiyatı 73,75 TL'dir.