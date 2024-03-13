Akşam ezanı neden hızlı okunur? İşte gizemi... 5 vakit okunan ezan, Müslümanları namaza çağırır. Ancak özellikle akşam ezanı, diğer vakitlere göre daha hızlı okunur. Peki, bunun sebebi nedir? Akşam ezanı neden daha hızlı okunur? İşte yanıtı...

ensonhaber.com

Ezan, İslam dininde beş vakit namazın vaktinin geldiğini Müslümanlara duyurmak amacıyla yapılan bir dini çağrıdır.

Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere okunur.

Ezan, "Allahu Ekber, Allahu Ekber (Allah en büyüktür, Allah en büyüktür)" diyerek başlar, "La ilahe illallah"( Allah'tan başka ilah yoktur) diyerek biter.

Ezanın okunmasıyla Müslümanlar, günlük hayatlarını durdurup ibadet etmek için hazırlanır ve cami veya namaz kılma alanlarına yönelirler.

Dikkat çeken bir detay, zaman zaman merak konusu olmaktadır. "Akşam ezanı neden daha hızlı okunur" sorusu, Müminlerin aklına gelmektedir.

Bilindiği üzere akşam namazı diğer vakit namazlara göre daha kısadır. Öğle namazı, ikindi namazı ve yatsı namazı kılabilmek adına oldukça zaman bulunuyorken; akşam namazı için vakit aralığı daha azdır.

İşte akşam ezanının hızlı okunma sebebi...

Akşam ezanı, güneşin batışıyla başlayan İslam'ın ikinci vakit namazı olan akşam namazının vaktini duyurmak için okunur.

Bazı görüşlerde ise kıyametin akşam vakti kopacağı belirtilerek bunun için akşam ezanının hızlı okunduğunu ve farzın önce kılındığını söylerler. Ama kıyametin ne zaman kopacağı hakkında ayetlerde, hadislerde, islam kaynaklarında bir bilgi yoktur.

Akşam vakti insanların evine gidecekleri, yolda oldukları vakittir. Ramazan ayında oruçlarını açtıkları vakittir. Günün en yorgun olunduğu vaktidir. Kısaca meşguliyetin yoğun olduğu bir vakittir.

Hadis-i Şerif'te belirttiği gibi "Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız" tavsiyesine göre akşam ezanının hızlı okunmasının hikmeti anlaşılabilir.