Akşam yemeğinden sonra içilen çay bakın neye sebep oluyormuş... Akşam yemeğinin hemen ardından içilen çayın insan sağlığı içim olumsuz yönleri olduğu ortaya çıktı. İşte şaşırtıcı o gerçek..

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Günün her vaktinde tüketilen çay, ülkemizin vazgeçilmez içeceği olarak bilinmektedir. Bilindiği üzere çay tüketiminde dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyoruz.

Sabah kahvaltısından başlayarak gece uyuyana kadar her fırsatta çay içen tiryakiler adeta çaysız yapamıyor.

Her yaştan insanın tiryakisi olduğu çayın ortaya çıkan bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız.

Özellikle akşam yemeğinin ardından hemen çay içenlerin sayısı bir hayli fazla. Büyük keyif alarak içilen bu çayın aslında olumsuz bir tarafı bulunuyor.

Akşam yemeğinden sonra içilen çayın bazı zararları olduğu ortaya çıktı. Yemekten hemen sonra içilen çay insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar yemeğin hemen ardından çay tüketilmemesini öneriyor.

Çayın içerisinde bulunan tanin bileşeni, demir emilimini yavaşlatan bir madde olarak bilinmektedir. Bu durum kansızlığa yol açmaktadır. Kandaki demir eksikliğinden dolayı ortaya çıkan kansızlığa karşı koymak için akşam yemeklerinden hemen sonra çay içmemek gerekiyor.

Tanin bileşeni, yemekle birlikte vücudumuza giren besinlerin emilimini yavaşlatarak kana giren demir miktarını düşürüyor.

Bunun neticesinde ise kansızlık ortaya çıkıyor. Bu sorunla başa çıkabilmek için çayın yemeğin hemen ardından değil belli bir süre sonra içilmesi tavsiye ediliyor.