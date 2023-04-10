Aktris dizisi konusu nedir? Pınar Deniz başrolde! Aktris dizisi oyuncuları kimler? Disney Plus'ta yayınlanacak olan ve başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı Aktris dizisinden ilk tanıtım geldi. Yaşanan gelişme sonrası Aktris dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Peki Aktris dizisi konusu nedir?

Disney Plus yeni projelerini duyurmaya devam ediyor. Pınar Deniz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde olduğu ve Disney Plus'ta ekrana gelecek olan 'Aktris' dizisinin ilk fragmanı izleyicilerle buluştu. Gelişmenin ardından dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı.

Aktris dizisi konusu nedir?

İlgiyle takip edilen dizinin, 31 Mayıs’ta Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde Disney Plus'ta yayınlanması bekleniyor.

Dizinin konusu da oldukça ilgi çekici bulundu. Türkiye’nin en ünlü oyuncularından birinin gündüz ışıltılı hayatını, gece ise karanlık dünyasına geçişini gösteren bir dizi olan Aktris, izleyenleri kadın bir seri katilin dünyasının içerisine daldıracak.

Aktris dizisi oyuncuları kimler?

Dizinin gerilim-suç-mizah türünde olması bekleniyor. Ayrıca oyuncu kadrosu da sıklıkla sorgulanıyor. Dizinin oyuncuları arasında Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi isimler yer alıyor.