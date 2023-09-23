Al-Hilal'de deprem! Neymar, Jorge Jesus'un kovulması istedi! Futbol dünyası şokta.. Suudi Arabistan basınının iddiasına göre Neymar, Jorge Jesus'un görevden alınmasını talep etti. İşte detaylar..

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus sezon sonunda sarı lacivertli kulüpten ayrılarak Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Hilal'in başına geçti.

Dünyaca ünlü yıldızların yüksek ücretler karşılığında transfer olduğu Suudi Arabistan'da birçok yıldız futbolcu yer alıyor.

Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal'in transfer sezonunda kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar uzun süre gündem olmuştu.

Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

Al-Hilal'in son olarak deplasmanda karşılaştığı Damac maçında 1-1 berabere kalması Neymar'ı çok sinirlendirdi.

Suudi Arabistan basınında yer alan iddialara göre Neymar, Jorge Jesus'un görevden alınmasını istedi.

İddiaların gerçek olup olmadığı henüz bilinmezken sosyal medya bu iddia ile çalkalanmaya başladı.

Al-Riyadh'ta görev yapan muhabir Khaled Al-Hussan'ın iddiasına göre Al Hilal, Jorge Jesus'u görevden alarak takımın başına geçici olarak Muhammed Al-Shalhoub'u getirmek istiyor.

Ayrıca Khaled Al-Hussan'ın haberine göre Neymar, Al-Hilal'in teknik direktörü olarak Tite'ı öneriyor.