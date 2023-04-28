Alan maaşına kavuşuyor! EYT Tahsis No ne zaman çıkacak? Tahsis numarası öğrenmek için... Başvurusunun onaylanmasını bekleyen EYT'liler günde defalarca SGK ve e-Devlet Kapısı'nı kontrol ediyor. EYT maaş ödemesini alabilmek için öncelikle tahsis numarasının çıkmış olması gerekiyor. Henüz, yüzde 20'lere ulaşan tahsis numarası ne zaman verilecek? Tahsis numarası ne zaman çıkar? İşte tahsis no sorgulama ekranı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanan vatandaşlar, SGK ve e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlıyor.

3 milyona yakın başvurunun gelmesiyle birlikte SGK mesaisi artarken, henüz başvuru yapan herkes maaşını almış değil. Bu kapsamda "başvuru yaptım ama neden maaşım yatmıyor" sorusu, milyonların aklında.

EYT ilk maaş ödemesi için öncelikle başvurunuzun kabul edilmiş ve tahsis numaranızın çıkmış olması gerekiyor.

Size tahsis edilen numara, emekli oldunuz ve ödemenizi alabilirsiniz anlamına geliyor.

Bu kapsamda gün içerisinde sıklıkla "tahsis numaram ne zaman çıkar" sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş bulunuyor.

Tahsis numarasını dört gözle bekleyenler "tahsis no ne zaman çıkacak" merak ediyor.

Aynı zamanda maaş günleri de EYT tahsis numarasına göre düzenleniyor.

Tahsis numarası ne zaman çıkar?

Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

Henüz tahsis numaranız görünmüyor ise, emeklilik işlemlerinizin sıraya alındığı ve devam ettiği anlamına gelir.

Tahsis numarasına göre EYT maaş günleri