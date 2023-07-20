Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Alanyaspor ve Antalyaspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

2023/2024 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor ve Antalyaspor hazırlık kampı için Erzurum'da bulunuyor. Süper Lig'in güçlü iki ekibi hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor ve Antalyaspor Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaşacak. Futbolseverler Alanyaspor - Antalyaspor maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak hazırlık maçı 20 Temmuz Perşembe (bugün) günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.