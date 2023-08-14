Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Alanyaspor ile Başakşehir , Süper Lig 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Alanyaspor ve Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta kapanış maçında kozlarını paylaşacak. Alanyaspor ile Başakşehir arasında oynanacak mücadelenin detayları futbolseverler yakından takip ediliyor. Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Alanyaspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Süper Lig'in güçlü iki ekibinin karşı karşıya geleceği maçın büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Peki Alanyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri.. Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman? Alanyaspor - Başakşehir maçı 14 Ağustos Pazartesi (bugün) günü oynanacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Maç beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak..