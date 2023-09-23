Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Alanyaspor - Fenerbahçe maçının detayları merak uyandırdı. İşte zorlu maçın merak edilenleri..

ensonhaber.com Alanyaspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Alanyaspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak maçın detayları hakkında aramalarına hız verdi. Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Alanyaspor bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe ise ligde oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam ediyor. Alanyaspor Fenerbahçe'yi konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kaybetti. Alanyaspor, bugüne kadar sarı lacivertli ekipten üst üste üç iç saha mağlubiyeti almadı. Namağlup iki takımın karşı karşıya geleceği maç için geri sayım başladı. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 24 Eylül Pazar (yarın) günü saat 20:00'de oynanacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Salih Demirgan

Seo Editor

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