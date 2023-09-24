Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında namağlup Fenerbahçe, Alanyaspor’a konuk oluyor. Bu sezon 11 resmi maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Zorlu mücadelenin detayları belli oldu. İşte maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler…

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Türkiye Süper Lig'in 6. haftasında heyecan dorukta!

Bu haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri, namağlup Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olacağı mücadele.

Sarı-lacivertliler, bu sezona müthiş bir başlangıç yaparak 11 resmi maçta 11 galibiyet elde etti ve bu galibiyet serisini sürdürmeye kararlı.

Fenerbahçe, ligdeki çıkışını sürdürmek ve zirve yarışındaki iddiasını devam ettirmek amacıyla Alanyaspor'a konuk oluyor. İki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği bu mücadelenin heyecanı şimdiden taraftarları sardı.

Maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler ise merak edilen detaylar arasında. Taraftarlar, bu kritik mücadeleyi izlemek için heyecanla bekliyorlar.

Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?Alanyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? İşte tüm detaylar...

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Alanya Oba Stadı’nda oynanacak olan Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşması bu akşam saat 20:00’de başlayacak. Maç, beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Yusuf, Novais, Richard, Fer, Efecan, Sisto, Cordova.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert (Samuel), Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İ.Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.