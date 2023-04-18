Alanyaspor - Galatasaray maçı bugün mü? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler! Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olacak. Mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar belli oldu. Peki Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig, 30. hafta heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftanın ilk maçında Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk yarısında Alanyaspor ile olan karşılaşmasında 2-2 berabere kalmıştı. Bu maçtan 3 puan almayı hedefliyor.

5 futbolcusu kart sınırında bulunan lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını açmak için mücadele edecek.

Galatasaray, ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ev sahibi Alanyaspor ise, ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak topladığı 32 puanla 11. sırada yer alıyor.

Ligin bitimine kısa bir zaman kala kritik maç için nefesler tutuldu. Futbolseverler "Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, bugün mü? Alanyaspor - GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar ve muhtemel kadro...

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 18 Nisan Salı günü (bugün) saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Perreira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Fer, Fatih, Doumbia, Efecan, Cavaleiro, Hassan

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi