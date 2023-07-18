Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Alanyaspor ve Konyaspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

2023/2024 sezonu öncesi çalışmalarını sürdüren Alanyaspor ve Konyaspor hazırlık kampı için Erzurum'da bulunuyor. Süper Lig'in güçlü iki ekibi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor ve Konyaspor Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaşacak. Futbolseverler Alanyaspor - Konyaspor maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman? Alanyaspor ile Konyaspor arasında oynanacak hazırlık maçı 18 Temmuz Cuma günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.