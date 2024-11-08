ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES 3 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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Her yıl senede 3 kez uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) yapılacak olan son oturumu için geri sayım başladı.

17 Kasım 2024 Pazar günü yapılacak olan sınava girecek olan adaylar tarafından sınav yerleri merak ediliyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda aramalar artıyor.

Sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak eden adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki ALES sınav yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte, detaylar…

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Atanmaların tamamlanması ardından ALES sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.

ALES SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren ALES Sınava Giriş Belgesi’ni, 07 Kasım 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.