ALES hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? Sorgulama nereden yapılacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, ALES sınavının sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?

ensonhaber.com

ÖSYM tarafından 19 Kasım 2023 tarihde yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı gerçekleştirildi. Her yıl 3 kez yapılan sınavın sonuncusunun gerçekleşirilmesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Adaylar heyecanla ÖSYM’nin sonuç açıklama takvimini araştırmaya başladı.

ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 sınav takviminin yayımlanmasının ardından ALES/3 sınav sonuç tarihi belli oldu.

Takvime göre; ALES/3 sınav sonuçlarının 5 Aralık'ta saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES sına sonuçları nereden sorgulanacak?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile aşağıda yer alan linkten veya mobil uygulamalarından öğrenebileckerdir.