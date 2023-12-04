ALES hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? Sorgulama nereden yapılacak?

ÖSYM tarafından 19 Kasım 2023 tarihde yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı gerçekleştirildi. Her yıl 3 kez yapılan sınavın sonuncusunun gerçekleşirilmesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Adaylar heyecanla ÖSYM’nin sonuç açıklama takvimini araştırmaya başladı.
ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 sınav takviminin yayımlanmasının ardından ALES/3 sınav sonuç tarihi belli oldu.
Takvime göre; ALES/3 sınav sonuçlarının 5 Aralık'ta saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
ALES sına sonuçları nereden sorgulanacak?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile aşağıda yer alan linkten veya mobil uygulamalarından öğrenebileckerdir.