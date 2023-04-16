ALES sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı! Bugün düzenlenen ALES sınavı sonuçları yakından takip ediliyor. 2023 senesinin ilk ALES sınavı Nisan ayında gerçekleşti. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ALES sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!

İlgiyle takip edilen ALES sınavı bugün gerçekleşti. Akademik kariyerlerinde ilerlemek için yüksek lisans yapmak isteyen adayların katıldığı ALES/3 sınavının sonuç tarihi pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki 16 Nisan Pazar günü gerçekleşen ALES sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından paylaşılmış olan sınav takvimi ile beraber ALES sonuç tarihleri de vatandaşlarla paylaşıldı.

16 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde ilan edilmiş olacak.

ALES 2023/1 sınav sonuçları için adaylar T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine giriş yapacak ve mobil uygulamalar yoluyla da sonuçları öğrenebilecekler.

Ayrı olarak bir sınav sonuç belgesi ise basılmayacak ve adayların adreslerine tekrardan yollanmayacak. İnternet sayfasında yer alan duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.