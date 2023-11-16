ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2023 ALES/3 sınavına sayılı günler kala aramalar hız kazandı. Sınavın hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar..

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2023 yılının üçüncü ve son ALES sınavı olan ALES/3 için geri sayım başladı. Sınava girecek olan binlerce aday sınavın hangi tarihte yapılacağını öğrenmek için araştırma yapıyor.

Sınava sayılı günler kala sınava başvuru yapan adaylar sınavın detaylarını öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı.

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı için giriş belgeleri yayınlandı. Sınava girecek adaylar ÖSYM AİS sistemi aracılığıyla sınav yerlerini öğrenebilirler.

Adaylar, sınava girecekleri sınav giriş belgesini ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile çıkartabilecekler.

Peki, ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi..

ALES/3 sınavı ne zaman?

ALES/3 sınavı 19 Kasım 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

ALES/3 sınavının sonuçları ise 5 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI