Alevler suya, odunlar balığa dönüştü: Balıklıgöl'ün hikayesi Şanlıurfa'nın kutsal mekanı Balıklıgöl, Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak bilinir. Yüce Allah'ın alevleri suya, odunları ise balığa çevirdiği bugünün Balıklıgöl'ü hikayesiyle kalplere dokunuyor.

Kadim hikayelerin vatanı Şanlıurfa, "Peygamberler Şehri" olarak da bilinir.

Şanlıurfa'nın gözbebeği ise Balıklıgöl'dür.

İslam dininin kutsal mekanları arasında yer alan Balıklıgöl, ibretlik olaylara şahit olmuştur.

Şanlıurfa şehir merkezinde yer alan Balıklıgöl, her yıl yerli ve yabancı yüzbinlerce insanın ziyaret ettiği, dini ve mistik atmosferiyle insanı etkileyen bir merkezdir.

Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak geçen Balıklıgöl, Yüce Allah'ın tüm sıfatlarının kanıtı niteliğindedir.

Balıklıgöl'de ne oldu, Balıklıgöl'ün hikayesi, Balıklıgöl'deki balıklar neden yenmez, gibi birçok başlık sıklıkla merak konusu olmaktadır.

İşte tüyleri ürperten, dilleri şükre kavuşturan, imanı tazelettiren Balıkgöl...

Hz. İbrahim ve Balıklıgöl

Hz. Nuh'un oğlu Sam'ın neslinden gelen Hz. İbrahim, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi İbrahimî dinlerin ortak atasıdır.

En önemli fazileti Allah’ı ilk tanıyan kimse olmasıdır. Onun bir, üç, on veya kırk sekiz yaşında Allah’ı tanıdığı ileri sürülmektedir. Bir put ustası olan babasının putlarını reddetmiştir. Hz. İbrahim yaşadığı kentteki insanlara putlara tapmayı bırakmalarını ve Tanrı’ya inanmalarını söyler.

Halkına yaptığı zalimlikler ile tanınan Kral Nemrut’un kızı Zeliha, Hz. İbrahim’e aşıktır ve ona inananlar arasında yer alır.

Hz. İbrahim’e düşmanlık besleyen Nemrut, Hz. İbrahim’i küçük bir tepenin üzerine kurduğu mancınıklara gerdiği halat ile tepenin aşağısında yanan ateşe fırlatır.

Allah'ın ateşe emri

Allah tarafından ateşe verilen ‘Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve selamet ol’ emri üzerine ateş suya, odunlar ise balığa dönüşür.

Hz. İbrahim’e inanlardan olan Nemrut’un kızı Zeliha da, İbrahim Peygamberi’in ardından kendini aşağıya atar. Zeliha’nın düştüğü yerde de Ayn Zeliha gölü meydana gelir.

Balıklıgöl'ün balıkları

Balıklıgöl'ün içinde sazan türü balıklar bulunmaktadır. Bu balıklara halk tarafından saygı gösterilir ve yenilmez.

Halk arasında içindeki balıkların kutsal olup balıkları yiyenlerin hastalandığı söylenir.