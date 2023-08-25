Ali Sabancı kimdir, kimin oğlu? Ali Sabancı serveti 2023! Pegasus’un sahibi Ali Sabancı ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, zodyak botla kaza yaptı. Durumu ağır olan Ali Sabancı hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki, Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kimin oğlu, kaç yaşında? Ali Sabancı'nın serveti ne kadar? İşte detaylar...

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Sabancı ailesi, üzüntü içinde...

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Çiftin Zodyakla kayalıklara çarparak ağır yaralandığı ve Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

Eşi hayati tehlikeyi atlatırken, Ali Sabancı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Doktorlar, Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğunu, dalağının alındığını, kaza sırasında yüzüne de ağır darbeler aldığını belirtti.

Ali Sabancı kimdir başlığı ise merak edilenler arasında yerini aldı.

Pegasus'un sahibi olarak bilinen Ali Sabancı, henüz 54 yaşında...

Peki, Ali Sabancı kimdir? Kimin oğlu? İşte serveti ve bilgiler...

Ali Sabancı kimdir

5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve tek oğlu olarak dünyaya geldi.

1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts University'de ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı.

1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi’nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisans derecesini 1995 yılında almıştır.

2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon $ servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı oldu.

Sakıp Sabancı'nın ölümünden kısa bir süre önce Mart 2004 tarihinde aile şirketinden ayrıldı ve bunu takiben, babası ve ablası ile beraber kurdukları Esas Holding'e katıldı.

Günümüzde Pegasus Havayolları, Desas (ticari araç kiralama), Esaslı Gıda (gıda), Gıdaser Gıda (Bonservis) ve U.N. Ro.-Ro. İşletmeleri A.Ş. şirketlerinin başkanı ve grubun bazı benzer şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir.

Medya patronu Aydın Doğan'ın kızı ve Hürriyet gazetecilik yönetim kurulu başkanı olan Vuslat Doğan Sabancı ile evlendi. Çiftin, Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları var.