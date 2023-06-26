Alışveriş fişindeki gizli detay! Bir bilseniz... Aldığımız her şeyin karşılığında satıcının verdiği fiş, çoğu zaman ceplerimizde sürünüp gidiyor. Aslında fişler, göründüğü kadar masum değil. İşte bir kağıt parçası sanılan alışveriş fişindeki tehlike!

Alışveriş yaptıktan sonra slip, makbuz ve benzeri şekillerde müşteriye verilen fiş, büyük önem taşıyor. Ne fişi olursa olsun, hak iddia edebilmek için uzun zaman saklanıyor. Fişler, bir nevi tüketicilerin güvencesi gibi görülüyor. Bir çoğumuzun "kağıt parçası" olarak düşündüğü fiş, aslında çok daha fazlası. Kuşe kağıda mürekkeple basılan yazılar, tam bir mikrop yuvası. Bisfenol-A adlı maddenin en yoğun olduğu şeylerden birisi alışveriş fişidir. Hemen temizlenin BPA (Bisfenol-A) adlı maddenin hormonları bozarak erkeklerde sperm üretimini ve testosteron hormonu salınımını azaltıp testis boyutlarını dahi küçültür. Bisfenol-A maddesi kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor, yumurtalık boyutlarını küçültüyor, erken menopoza yol açıyor, embriyonun rahime tutunmasını güçleştiriyor. Uzmanlar, fişlerle temas ettikten sonra elleri direkt dezenfekte etmeyi tavsiye ediyor.