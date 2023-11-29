Alman futbolu yasa boğuldu! 25 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti Almanya'nın Jahn Regensburg takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Agyemang Diawusie hayatını kaybetti. Futbolcunun ölüm haberini takımı duyurdu..

ensonhaber.com

Almanya 3. Lig takımlarından Jahn Regensburg forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Agyemang Diawusie'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

3. Lig ekibi Jahn Regensburg'ta kariyerini sürdüren Agyemang Diawusie'den ölüm haberi Almanya'yı yasa boğdu.

Jahn Regensburg tarafından yapılan açıklamada 25 yaşındaki futbolcunun salı günü öğlen saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Jahn Regensburg'un resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüzde forma giyen 25 yaşındaki oyuncumuz Agyemang Diawusie'nin ölüm haberini aldık. Kulüp yaşanan bu trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü ve şok içerisindedir.

Jahn Regensburg ailesi, Agyemang'ın ailesi, yakınları, yakın arkadaşları ile birlikte yas tutmaktadır. Yaşanan korkunç olaydan dolayı ailenin mahremiyetine saygı duyulmasını istiyoruz"

12 Şubat 1998 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Agyemang Diawusie, profesyonel futbol kariyerine 2015-1026 yılları arasında RB Leipzig U19 takımıyla adım attı.

Agyemang Diawusie kariyerinde Leipzig, Wehen Wiesbaden, Ingolstadt 2, Dynamo Dresden, Ried 2, Bayreuth, Ried ve Jahn Regensburg takımlarından forma giydi.

Agyemang Diawusie sezon başında transfer olduğu Jahn Regensburg takımında bu sezon 13 maçta forma giymişti..