Almanya seçim sonuçları 2023: Erdoğan, Almanya'da ne kadar oy aldı? Oy kullanan Almanya'daki vatandaşların seçimi merak konusu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da ne kadar, yüzde kaç oy aldı sorusu yanıt buldu. Peki, Erdoğan'ın Almanya oy oranı yüzde kaç? İşte seçim sonuçları...

2023 seçim sonuçları için Alman'ya merak konusu oldu. Türk vatandaşlarının yoğun olduğu Almanya'da milyon 501 bin 152 seçmen bulunuyor. Almanya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri 27 Nisan'da başladı, 9 Nisan'da sona erdi. Almanya'da Türk vatandaşları oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışında sonuçlar belli oldu. Peki 2023 Almanya seçim sonuçları belli oldu mu? Almanya'da kim kazandı? Erdoğan Almanya'da yüzde kaç oy aldı? İşte detaylar... Almanya seçim sonuçları 2023 Almanya'da sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Seçmenlerin yüzde 65.4'ü Erdoğan'a oy verirken, Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin oranı ise yüzde 32,61 oldu.