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Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı için geri sayım başladı. Peki Almanya - Türkiye özel maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar..

ensonhaber.com A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki Galler maçı öncesinde Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. EURO 2024'e katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız gruptaki son maçı öncesi Almanya ile özel maçta karşılaşacak. Futbolseverler Almanya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın detaylarını merak etmeye başladı. Maçın ne zaman ve nerede oynanacağı arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Almanya ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 22.45'te oynanacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçın TRT Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor.