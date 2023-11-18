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Almanya - Türkiye maçı saat kaçta? Almanya - Türkiye maçı TRT 1'de mi?

Almanya - Türkiye maçı saat kaçta? Almanya - Türkiye maçı TRT 1'de mi? Almanya ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı için geri sayım başladı. Peki Almanya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

ensonhaber.com A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Almanya ile karşılaşıyor. Futbolseverler Almanya ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor. Vincenzo Montella yönetiminde iyi bir ivme yakalayan milli takımımız hazırlık maçında galibiyet için sahaya çıkacak. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanarak büyük bir başarı elde etti. Milli takımımız D Grubu'ndaki Galler maçı öncesinde Almanya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Almanya ile son olarak 2020 yılında bir hazırlık maçı oynayan milli takımımız sahadan 3-3 beraberlik ile ayrılmıştı. O maçta milli takımımızın gollerini Ozan Tufan, Efecan Karaca ve Kenan Karaman atmıştı. Futbolseverler Almanya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Almanya ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 18 Kasım 2023 Cumartesi (bugün) günü saat 22.45'te oynanacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Almanya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Muhtemel 11'ler Almanya : Kevin Trapp, Henrichs, Hummels, Rüdiger, Raum, Kimmich, İlkay, Sane, Müller, Wirtz, Füllkrug Türkiye : Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Sarı, Barış Alper Yılmaz