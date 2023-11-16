Almanya - Türkiye maçı şifresiz kanalda mı? Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya ile Türkiye arasında oynanacak özel maç hakkında aramalar hız kazandı. Maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı. Peki Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

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Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız özel maçta Almanya ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki Galler maçı öncesinde Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

EURO 2024'e katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız gruptaki son maç öncesinde Almanya ile bir hazırlık maçına çıkacak.

A Milli takımımız Almanya ile son olarak 2020 yılında yine bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-3 beraberlik ile ayrılmıştı.

Futbolseverler Almanya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın detaylarını merak etmeye başladı.

Almanya - Türkiye maçının hangi kanalda yayınlanacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Peki, Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Almanya - Türkiye maçı ne zaman?

Almanya ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 22.45'te oynanacak.

Almanya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda?

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.