Almanya - Türkiye maçı TRT 1'de! Almanya - Türkiye maçı canlı izle..
ensonhaber.com

A Milli Futbol Takımımız özel maçta Almanya ile karşılaşıyor. Saat 22:45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarıncan canlı yayınlanıyor.

Zorlu mücadele Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor.

Futbolseverler mücadeleyi internet üzerinden takip etmek için aramalar yapıyor.

Almanya - Türkiye maçını izlemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli takımımızın özel maçta Almanya karşısında sahaya çıkacağı 11 belli oldu.