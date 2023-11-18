Almanya - Türkiye maçı TRT 1'de! Almanya - Türkiye maçı canlı izle..

ensonhaber.com
A Milli Futbol Takımımız özel maçta Almanya ile karşılaşıyor. Saat 22:45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarıncan canlı yayınlanıyor.
Zorlu mücadele Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor.
Futbolseverler mücadeleyi internet üzerinden takip etmek için aramalar yapıyor.
Almanya - Türkiye maçını izlemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
ALMANYA - TÜRKİYE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli takımımızın özel maçta Almanya karşısında sahaya çıkacağı 11 belli oldu.