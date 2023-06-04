Alparslan Bayraktar kimdir? Enerji Bakanı Bayraktar'ın biyografisi... Yeni kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Alparslan Bayraktar vatandaşların dikkatini çekti. Alparslan Bayraktar'ın yaşı, memleketi, kariyeri ve ailesi merak konusu oldu. Peki, Yeni Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar kimdir? İşte hakkında bilgiler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Bakanlar Kurulu'nu açıkladı.

Kabine'de değişiklik sinyalini çoktan veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlıklara yeni isimler atadı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Fatih Dönmez'in yerine Alparslan Bayraktar geldi.

Soyadı ile dikkat çeken Alparslan Bayraktar kimdir sorusu milyonların gündeminde yerini aldı.

Yeni Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar kaç yaşında, nereli, Selçuk Bayraktar ile akraba mı, hangi görevlerde bulundu gibi başlıklara yanıt aranıyor.

Peki, Alparslan Bayraktar kimdir? İşte biyografisi...

Alparslan Bayraktar kimdir?

1975 doğumlu Alparslan Bayraktar lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir.

Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında yapmıştır.

Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı.

Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yapmıştır.

Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütmektedir.

Bakan yardımcısı olan Alparslan Bayraktar, 2023 yılı itibarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak göreve getirilmiştir.

Bayraktar, 2018 yılında hayatını Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan'ın kızı Saide Simin Mercan ile birleştirmiştir.

Alparslan Bayraktar'ın, Selçuk Bayraktar ile akrabalık ilişkisinin olup olmadığı net olarak bilinmemektedir. Ancak her iki isim de Trabzonlu'dur.