ALS hastalığı nedir, belirtileri neler? İşte ALS hastalığı tedavisi... ALS hastalığının belirtileri ve tedavisi merak ediliyor. Bu hastalığın beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkilediği ve hastaların temel hareketlerini, kontrolünü kaybetmesine neden olabildiği bilinmekte. İşte hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemi...

ALS hastalığının belirtileri ve bu hastalığa yakalanan kişilerin yaşadıkları sorgulanıyor. Bütün hayatı etkisi altına alan ve yaşam süresini gitgide düşürdüğü bilinen ALS hastalığı, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini yakından etkiliyor. Bu hastalık ayrıca istemli kas hareketinin kontrolünün kaybedilmesi sebep oluyor. İşte ALS hastalığı belirtileri ve tedavisi...

ALS hastalığı belirtileri neler?

ALS hastalığı; hastalığa sahip olan kişinin yürüme, yemek yemekonuşma, tutma, nefes alma gibi temel ihtiyaçlarını gidermesinde sorunlar yaşatıyor. Genellikle bir uzuvda kas seğirmesi ve güçsüzlük ya da konuşma bozukluğu ile başlayan hastalık ilerledikçe hareket etmek, konuşmak, yemek yemek ve nefes almak için gerekli olan kasların kontrolü kaybedilmektedir.

Ancak ALS hastalığı çoğu zaman kişinin cinsel fonksiyonlarını, mesane ya da bağırsak işlevlerini etkilememektedir. Hastalıkta hayatta kalma süresi farklılık göstermektedir. ALS hastalığında ortalama yaşam süresi 2 ila 5 yıl olarak bilinmektedir. Ancak 10 sene ve daha uzun süre yaşayan birçok ALS hastası da bulunmaktadır. ALS genellikle 40-60 yaş aralığında görülmektedir. Ayrıca hastalığın 30 yaşından önce başlaması çok nadir görülmektedir.

ALS teşhisi konulmuş olan kişilerin %5 - 10'unda hastalık genetik yolla geçmiştir. Sigara içmek de ALS için olası çevresel risk faktörlerindendir. Bunun dışında belirli metallere, kimyasallara maruz kalmak, travmatik yaralanmalar, viral enfeksiyonlara yakalanmak da ALS riskini arttırmaktadır.

ALS belirtileri şunlardır:

Omuz, kollar, dilde kas krampları ve seğirmeleri

Ayaklarda, bacaklarda ve ayak bileklerinde güçsüzlük

Normal günlük aktiviteler esnasında (yürüme-koşma yaparken) yaşanan zorluk

Sık sık ayağı takılarak düşme

Kelimeleri yuvarlayarak ya da geveleyerek konuşma ve yutma güçlüğü

Bilişsel ve davranışsal değişiklikler

Ağır objeleri kaldırmada zorluk

Sık sık elinde taşıdığı şeyleri düşürmek

Güçsüzlük ve yorgunluk

Kontrol edilemeyen ağlamalar veya gülmeler

Elde güçsüzlük ya da beceriksizlik

Yazı yazma esnasında zorlanma

ALS hastalığı tedavisi nedir?

ALS hastalığı için günümüzde kesin bir tedavi bulunmamaktadır. Ancak uygulanan tedavi yöntemleri semptomları hafifletmekte ve duygusal destek sağlamaktadır.

Ağrılı kas kramplarını, salgılanan aşırı salyayı ve diğer semptomları hafifletmek için ilaçlar verilmektedir. Sözlü iletişim becerisini sürdürmek için konuşma terapisi verilmektedir.

Giyinme, yemek yeme, tuvalet ve banyo gibi günlük aktivitelere yardımcı olmak için çeşitli cihazlar sağlanmakta ve tekerlekli sandalyeler, elektrikli yataklar gibi özel ekipmanlar da hastalara sağlanmaktadır.