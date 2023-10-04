Altın alırken neden eski-yeni ayrımı yapılıyor? Çeyrekte tarih detayı... Altın, özellikle çeyrek alırken kuyumcular "eski mi olsun yeni mi" diye sıklıkla sorar; Müşteriler ise "ne farkı var" sorusunu yöneltir. Altında eski-yeni tarihli olması neyi ifade eder, önemi nedir? Anlatıyoruz...

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Altın, her geçen gün daha da kıymete binen bir madendir. Piyasası yatırımcılar tarafından yakından takip edilen altın, ziynet eşyası olarak da değerlidir. Özellikle kadınlar, altından takıları tarih boyunca sevmişlerdir.

Altın fiyatları günümüz koşullarında yükselmeye devam etmektedir. Yatırım yapmak isteyenlerin de güvenli limanı olma durumunu sürdürür.

Gram altın ve çeyrek başta olmak üzere bireysel yatırımcılar kuyumcuların kapısını aşındırır.

Kuyumcudan altın alırken dikkat çeken bir soru yöneltilir. Özellikle çeyrek alırken "eski mi yeni mi olsun" diye sorulur.

Eski çeyrek ve yeni çeyrek arasındaki fark, kafalarda soru işareti yaratır. Altında tarihin önemi merak konusu olur.

Peki, eski-yeni altın arasındaki fark nedir? Sizler için araştırdık.

Basım tarihi etkisi

Altınların üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir.

Çeyrek altın eski tarih demek mevcut tarihten daha önceki yılları kapsamaktadır. Örneğin, 2023 yılında alınan çeyrek altın 2024'te eski tarihli olacaktır.

Eski tarihli altın ile yeni tarihli altın arasında kıymet farkı yoktur; 15-20 lira bir ücret farkı vardır.