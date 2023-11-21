Altın fiyatları: 21 Kasım Salı altın fiyatları! Canlı altın kuru..

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Altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güncel altın fiyatları arama motorlarında en sık araştırılanlar arasında yer alıyor.
Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sıkça araştırılmaktadır.
Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.
Peki, 21 Kasım Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 1.839,10 TL
Satış: 1.839,40 TL
Çeyrek altın
Alış: 2.986,61 TL
Satış: 3.055,37 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 12.381,00 TL
Satış: 12.568,00 TL
Yarım altın
Alış: 5.954,55 TL
Satış: 6.110,73 TL
Altın ons
Alış: 1.991,56 Dolar
Satış: 1.991,90 Dolar