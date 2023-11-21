Altın fiyatları: 21 Kasım Salı altın fiyatları! Canlı altın kuru..
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Altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güncel altın fiyatları arama motorlarında en sık araştırılanlar arasında yer alıyor.

Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sıkça araştırılmaktadır.

Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 21 Kasım Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 1.839,10 TL

Satış: 1.839,40 TL

Çeyrek altın

Alış: 2.986,61 TL

Satış: 3.055,37 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 12.381,00 TL

Satış: 12.568,00 TL

Yarım altın

Alış: 5.954,55 TL

Satış: 6.110,73 TL

Altın ons

Alış: 1.991,56 Dolar

Satış: 1.991,90 Dolar