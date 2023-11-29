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Altın fiyatları: Bugün altın ne kadar oldu? 29 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları

Altın fiyatları: Bugün altın ne kadar oldu? 29 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları 29 Kasım Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte altın fiyatlarında son durum..

ensonhaber.com Geçtiğimiz gün yeni rekorunu kırarak 1900 liranın üzerine çıkan altın hakkında aramalar hız kazandı. Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları arama motorlarında en sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sıkça araştırılmaktadır. Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merakla takip ediyor. Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik. Peki, 29 Kasım Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.. Gram altın Alış: 1.902,85 TL Satış: 1.903,07 TL Çeyrek altın Alış: 3.059,66 TL Satış: 3.128,62 TL Cumhuriyet altın Alış: 12.673,00 TL Satış: 12.865,00 TL Yarım altın Alış: 6.100,20 TL Satış: 6.257,24 TL Altın ons Alış: 2.044,35 Dolar Satış: 2.044,52 Dolar