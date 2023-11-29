Altın fiyatları: Bugün altın ne kadar oldu? 29 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları

Geçtiğimiz gün yeni rekorunu kırarak 1900 liranın üzerine çıkan altın hakkında aramalar hız kazandı.
Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları arama motorlarında en sık araştırılanlar arasında yer alıyor.
Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sıkça araştırılmaktadır.
Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merakla takip ediyor.
Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.
Peki, 29 Kasım Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 1.902,85 TL
Satış: 1.903,07 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.059,66 TL
Satış: 3.128,62 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 12.673,00 TL
Satış: 12.865,00 TL
Yarım altın
Alış: 6.100,20 TL
Satış: 6.257,24 TL
Altın ons
Alış: 2.044,35 Dolar
Satış: 2.044,52 Dolar