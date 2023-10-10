Altın fiyatlarında son durum: 10 Ekim Salı güncel altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın.. Milyonlarca kişinin en çok kullandığı yatırım aracı olarak kullandığı altın fiyatlarında son durum merak uyandırdı. İşte 10 Ekim Salı gününün altın fiyatları..

ensonhaber.com Güncel altın fiyatları arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Altın almak veya satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Günlük olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları son dönemde sakin seyrediyor. Altın fiyatları hakkında aramalar yapanlar "Güncel altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın ne kadar", "Gram altın bugün ne kadar" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik. Peki, 10 Ekim Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.. Gram altın Alış: 1.658,96 TL Satış: 1.659,20 TL Çeyrek altın Alış: 2.745,41 TL Satış: 2.808,40 TL Cumhuriyet altın Alış: 11.373,00 TL Satış: 11.545,00 TL Yarım altın Alış: 5.473,65 TL Satış: 5.616,79 TL Altın ons Alış: 1.860,06 Dolar Satış: 1.860,37 Dolar