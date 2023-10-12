Altın fiyatlarında son durum: 12 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları! Canlı altın kuru.. Güncel altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. 12 Ekim Perşembe gününün güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte altın fiyatlarında son durum..

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12 Ekim Perşembe günü güncel altın fiyatları vatandaşların gündemine yer alıyor.

Altın fiyatları internette en çok araştırılanlar arasında yer almaktadır. En çok kullanılan yatırım araçlarından olan altının günlük seyri merak ediliyor.

Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sık sık araştırılmaktadır.

Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 12 Ekim Perşembe günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 1.678,73 TL

Satış: 1.679,00 TL

Çeyrek altın

Alış: 2.794,81 TL

Satış: 2.857,89 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 11.591,00 TL

Satış: 11.766,00 TL

Yarım altın

Alış: 5.572,15 TL

Satış: 5.715,77 TL

Altın ons

Alış: 1.882,04 Dolar

Satış: 1.882,35 Dolar