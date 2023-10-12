Altın fiyatlarında son durum: 12 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları! Canlı altın kuru..

12 Ekim Perşembe günü güncel altın fiyatları vatandaşların gündemine yer alıyor.
Altın fiyatları internette en çok araştırılanlar arasında yer almaktadır. En çok kullanılan yatırım araçlarından olan altının günlük seyri merak ediliyor.
Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sık sık araştırılmaktadır.
Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.
Peki, 12 Ekim Perşembe günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 1.678,73 TL
Satış: 1.679,00 TL
Çeyrek altın
Alış: 2.794,81 TL
Satış: 2.857,89 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 11.591,00 TL
Satış: 11.766,00 TL
Yarım altın
Alış: 5.572,15 TL
Satış: 5.715,77 TL
Altın ons
Alış: 1.882,04 Dolar
Satış: 1.882,35 Dolar