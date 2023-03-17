ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 17 Mart 2023 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 17 Mart 2023 Cuma tarihinde gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları sorgulanıyor. Gram altın son kapanışını 1.172,82 TL üzerinden yapmıştı. Altında ibre bugün yukarıyı gösteriyor. İşte güncel altın fiyatları...

17 Mart 2023 Cuma günü güncel altın fiyatları araştırılıyor. Altın almak ve satmak isteyen vatandaşlar tarafından altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, gram altında ibre yukarıyı gösteriyor. Gram altın son günü 1.172,82 TL'den kapatmıştı. İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatları 17 Mart 2023 gününde 1.181,59 TL alış fiyatı ve 1.181,82 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı da sorgulanıyor. Yarım altın önceki gün kapanışını 3.908,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 3.886,00 TL alış fiyatı ve 3.926,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın önceki gün kapanışını 1.954,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 1.943,00 TL alış fiyatı ve 1.964,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını önceki gün kapanışını 7.786,00 TL'den yapmıştı. Cumhuriyet altını bugün ise 7.747,00 TL alış fiyatı ve 7.821,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.