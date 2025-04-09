Altın içeren cihazlar: Bir anakarttan kaç gram altın çıkar?

Yağmur Uçar

Altın, elektronikte pek çok farklı alanda kullanılmasıyla dikkatleri çekiyor.

Altın madeninin sahip olduğu iletkenlik, dayanıklılık, korozyona karşı direnç, aşınmaya karşı dayanıklılık ve yüksek sıcaklık dayanıklılığı gibi özellikler, cihazların daha verimli ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Bu nedenle, elektronik bileşenlerde altın kullanımı yaygın olup, özellikle yüksek kaliteli cihazlar ve yüksek hızlı iletişim sistemleri için vazgeçilmez bir malzeme.

Özellikle anakart gibi malzemelerde altın bulunduğu bilgisi, vatandaşların merak konusu.

Bu malzemeleri çöpe atmak yerine içindeki altını çıkarmak isteyenler, "1 anakartta ne kadar altın bulunur" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, elektronik eşyalarda altın bulunur mu? Anakartta kaç gram altın vardır? İşte bilgiler...

ALTIN İÇEREN CİHAZLAR VE MİKTARLARI

Cep telefonları, altın içeren elektronik bileşenler açısından zengin cihazlardır.

Bir cep telefonunda yaklaşık 0.034 gram ile 0.2 gram arasında altın bulunur. Bu miktar çok küçük olsa da, geri dönüşüm açısından değerli olabilir.

Bilgisayarlar, özellikle eski model bilgisayarlar ve laptoplar, çok sayıda elektronik bileşen içerir.

Bir bilgisayarda ya da laptopta kullanılan altın miktarı 0.2 gram ile 0.5 gram arasında değişebilir.

Tıbbi cihazlar, özellikle hassas ölçümler yapabilen cihazlar, yüksek güvenilirlik ve doğruluk gerektirir.

Tıbbi cihazlarda kullanılan altın miktarı genellikle çok küçük olmakla birlikte, cihazın türüne göre değişebilir. 0.1 gram ile 1 gram arasında değişebilir.

Ses cihazlarında kullanılan altın miktarı, cihazın türüne göre değişir, ancak genellikle 0.05 gram ile 0.2 gram arasında olabilir.