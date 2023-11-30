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Altın Kelebek ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 49. Altın Kelebek Ödülleri

Altın Kelebek ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 49. Altın Kelebek Ödülleri Birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek olan Altın Kelebek Ödülleri, 49.kez düzenlenecek. Altın Kelebek seyircileri ise hangi tarih ve kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, 49. Altın Kelebek ne zaman, saat kaçta? İşte yayın detayları...