Altın Kelebek ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 49. Altın Kelebek Ödülleri

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1972 yılında bu yana düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, 49. kez verilecek.
Altın Kelebek Ödülleri, %70 halk oylaması, %30 jüri değerlendirmesi sonucunda sahiplerini bulacak.
Başarıları, yetenekleri ve kariyerlerinde yaşadıkları dönüşüm göz önüne alınarak ödüle layık görülen o isimler ise; Caner Topçu, Özge Yağız, Sıla Türkoğlu ve Simay Barlas oldu.
Töreni, Cem Davran ve Çağla Şıkel sunacak.
Peki Altın Kelebek Ödülleri ne zaman? Altın Kelebek hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...
Altın Kelebek ne zaman 2023?
Altın Kelebek Ödül Töreni, 3 Aralık’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Tören, canlı yayınla Kanal D ve TV2'de yayınlanacak.